Non avrebbe assunto suo figlio in Comune, quindi un 82enne avrebbe manifestato l'astio nei confronti del sindaco di Balvano, in provincia di Potenza, Ezio Di Carlo, investendolo con la propria auto e causandogli gravi ferite.

L'autore del gesto, un 81enne, è stato arrestato e messo ai domiciliari dai Carabinieri. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno documentato l'accaduto, avvenuto la mattina di domenica 23 marzo, mostrando che l'81enne avrebbe colpito con l'auto Di Carlo mentre attraversava la strada fuori dal suo studio medico. I carabinieri avrebbero rilevato inoltre l'assenza di segni di frenata, confermando l'intenzionalità dell'incidente.

Il figlio dell'uomo accusato di tentato omicidio non avrebbe ottenuto un impiego presso il Comune dopo aver lavorato per un breve periodo come autista.