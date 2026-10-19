Per lavori di realizzazione della nuova pavimentazione drenante sulla strada statale 131 Dir, a partire da oggi e fino al 30 ottobre, saranno attive limitazioni notturne al traffico lungo la carreggiata in direzione aeroporto, a Cagliari.

Il provvedimento prevede la chiusura alternata delle corsie di marcia e sorpasso e sarà attivo nella fascia oraria compresa tra le 21:30 e le 6:00 del giorno successivo per il tempo strettamente necessario alle operazioni.

Invece, per lavori di rifacimento della segnaletica sulla strada statale 131 “Carlo Felice”, nelle notti comprese tra il 22 e il 25 ottobre, rimarrà chiusa la rampa di uscita al km 14,880 della carreggiata in direzione Cagliari. In questo caso il provvedimento è valido nella fascia oraria compresa tra le 22:00 e 6:00 del giorno successivo. Per i medesimi interventi e seguendo le stesse modalità, sulla strada statale 554 “Cagliaritana” sarà inoltre chiusa al traffico la rampa di uscita al km 1,400 in direzione Sassari.