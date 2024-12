Il nuovo murale di Giorgio Casu, chiamato Tree of Life (Albero della Vita), accoglie e congeda i viaggiatori all'aeroporto di Cagliari. Quest'opera, realizzata con lo stile distintivo dell'artista sardo, trasforma significativamente un'area precedentemente trascurata dell'aeroporto.

La decisione di valorizzare gli spazi aeroportuali per promuovere il territorio e dare visibilità alla produzione artistica locale è una scelta della società di gestione Sogaer, che ha ospitato diverse mostre e installazioni negli ultimi anni. Collaborare con artisti rinomati come Casu permette all'aeroporto di creare legami con culture distanti, auspicando che i viaggiatori possano intraprendere esperienze simili a quelle offerte dall'aeroporto di Cagliari.

Il murale dell'Albero della Vita diventerà un "simbolo dell'impegno della Sogaer per la crescita e l'innovazione, partendo dalle radici tradizionali e professionali del suo team". Questo progetto è riconosciuto come un catalizzatore per lo sviluppo economico e culturale della zona, "confermando il ruolo chiave dell'aeroporto di Cagliari nel futuro".