In occasione del meeting internazionale organizzato dalla Presidenza italiana del Forum Europeo delle funzioni di Guardia Costiera (ECGFF), in collaborazione con l’Agenzia Europea FRONTEX, la città di Cagliari ospiterà due unità della Guardia Costiera che saranno aperte al pubblico per visite guidate.

L’evento, che si è svolto il 25 e 26 febbraio nel capoluogo sardo, ha visto esperti e rappresentanti delle autorità marittime internazionali confrontarsi sul tema “Evoluzione della Guardia Costiera: intelligenza artificiale e sistemi senza pilota nel miglioramento delle operazioni SAR (Search and Rescue)”.

A testimonianza dell’importanza dell’incontro, nel porto storico di Cagliari, presso il Molo Capitaneria, ha fatto sosta la Nave Diciotti, unità maggiore della Guardia Costiera, mentre lungo la passeggiata di Piazza Marinai d’Italia (Molo Ichnusa) si trova la Nave Aringhieri CP421.

Visite aperte al pubblico

Per l’occasione, i cittadini avranno la possibilità di salire a bordo delle due navi, scoprendo da vicino il lavoro della Guardia Costiera e le tecnologie impiegate nelle operazioni di pattugliamento e soccorso.

Le visite si svolgeranno nei seguenti giorni e orari:

• Giovedì 27 febbraio dalle 15:00 alle 19:00;

• Venerdì 28 febbraio dalle 09:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:00;

• Sabato 1° marzo dalle 09:30 alle 12:30.

Un’opportunità unica per conoscere da vicino le operazioni della Guardia Costiera, le strumentazioni di bordo e il fondamentale ruolo che queste unità svolgono nella sicurezza marittima e nel soccorso in mare.

La Nave “U. DICIOTTI” CP 941

La Nave “U. DICIOTTI” CP 941 è una Unità d’altura multiruolo, seconda Unità della stessa classe della Guardia Costiera Italiana. L’Unità porta il nome del Maggior Generale Ubaldo DICIOTTI, al quale è stata conferita la medaglia d’Argento al Valor Militare. Il motto dell’Unità, IN MARE VITAM VIRTUTE SERVANDAM (la virtù come guida per salvare la vita in mare), vuole ricordare le eroiche gesta compiute dal Generale di Porto Diciotti, a cui è intitolata.

Progettata nell’anno 2010, ha avuto l’impostazione della chiglia nell’aprile 2012 presso lo stabilimento Fincantieri di Castellammare di Stabia; la consegna è avvenuta il 18 marzo 2014.

Nave Diciotti nasce come una Unità di Supporto Multiruolo per le attività operative istituzionali del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera. Oltre ad essere dotata di 4 battelli di servizio veloci (RHIB) e di un ponte di volo per l’appontaggio di elicotteri AW139, è classificata Special service, oil recovery, fire fighting e rescue. Servizi speciali, recupero di petrolio, antincendio e soccorso.

Due motori General Electric permettono di raggiungere una velocità di punta pari a 18 nodi e velocità di crociera di 14 nodi; insieme alla gemella (Nave Dattilo CP 940), rappresenta la punta di diamante della Guardia Costiera. È inoltre dotata di motori per la propulsione elettrica della potenza di 250 Kw che consentono all’Unità di navigare alla velocità di 8/9 nodi circa.