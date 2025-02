La Polizia di Stato di Cagliari ha arrestato un uomo di 30 anni per il possesso illegale di un'arma da fuoco clandestina e per il traffico di sostanze stupefacenti.

Gli Agenti della Squadra Volante hanno fermato il sospetto insieme ad altri due individui a bordo di un Suv in Via Antonio Sanna. Dopo un controllo iniziale, durante il quale i passeggeri non sembravano avere precedenti penali legati alle droghe, il conducente è stato notato nervoso. Altri agenti si sono uniti per effettuare una perquisizione approfondita sui tre uomini e sul veicolo al fine di garantire la sicurezza dell'operazione.

I sospetti dei poliziotti sono stati confermati quando, durante la perquisizione, il 30enne è riuscito a divincolarsi e fuggire improvvisamente. Durante la sua corsa per le strade circostanti, si è liberato di due cellulari e successivamente ha gettato un oggetto su un tetto di lamiera. È stato bloccato e trasportato in sicurezza sulla vettura della polizia.

Gli agenti hanno recuperato i cellulari lanciati, insieme a un caricatore contenente otto proiettili calibro 7,65 e una pistola Beretta modello 70 senza caricatore ma con il cane armato, trovata su un piccolo ripostiglio sul tetto. Durante la perquisizione successiva, è stato trovato addosso all'uomo un involucro contenente circa 1,20 grammi di cocaina e la somma di 2.150 euro in banconote da 50.

L'uomo è stato portato in Questura dove si è scoperto essere con vari precedenti penali legati ad armi e droghe, ed è stato arrestato per detenzione illegale di un'arma da fuoco clandestina e possesso di droghe con l'intento di spaccio. Dopo le procedure di routine, è stato portato al carcere di Uta a disposizione dell'autorità giudiziaria.