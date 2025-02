Dalle prime ore della mattinata di oggi, sabato 1° febbraio, un'ampia operazione condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Genova è in corso a Napoli, Caserta e Torino.

L'obiettivo è smantellare un'organizzazione criminale con base a Napoli, specializzata in truffe ai danni degli anziani con l'inganno del finto maresciallo.

Il Tribunale di Genova ha emesso 29 misure cautelari contro i vertici dell'organizzazione e gli esecutori, attivi su tutto il territorio nazionale. Ventuno di loro sono in carcere, cinque sono ai domiciliari e tre hanno l'obbligo di presentarsi alla Polizia Giudiziaria.

L'operazione, denominata "2 Ottobre" in onore della "Festa dei Nonni", è stata condotta da oltre 150 Carabinieri provenienti da Genova, Napoli, Torino e Caserta. Le indagini del Reparto Operativo - Nucleo Investigativo di Genova, coordinate dalla Procura genovese, hanno individuato un gruppo criminale che sarebbe stato guidato da un uomo e una donna con precedenti penali specifici, che operava su tutto il territorio nazionale.

Complessivamente, agli indagati sono stati contestati 54 casi di truffe (45 consumate e 9 tentate) commesse tra aprile 2022 e marzo 2024, con un profitto illecito superiore a 700.000 euro. Durante l'indagine, sono stati arrestati 20 individui e ne sono stati denunciati 4 per truffa e tentata truffa aggravata, mentre sono stati sventati 13 crimini e recuperati beni per un valore di circa 90.000 euro.

Il modo di operare prevedeva il contatto telefonico con le vittime da parte di falsi Marescialli dei Carabinieri o avvocati, che spacciavano la storia di un incidente stradale coinvolgente un familiare dell'anziano. Per evitare l'arresto del parente, veniva richiesta una cauzione immediata, spingendo così la vittima a consegnare denaro e gioielli.

La coppia avrebbe organizzato attentamente ogni fase delle truffe, includendo l'installazione di call center in alcune abitazioni e B&B per effettuare le chiamate e il reclutamento di personale per eseguire i colpi. Avrebbero inoltre utilizzato autovetture prese a noleggio da agenzie compiacenti per gli spostamenti dei complici.