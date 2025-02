La squadra dei Vigili del fuoco di Iglesias è intervenuta per un incidente stradale sulla Strada Provinciale 126 al Km 30 circa, in località Stazione vecchia Monteponi, vicino a Gonnesa.

Le unità dei Vigili del fuoco hanno lavorato per garantire la sicurezza sul luogo e per estrarre una persona dall'abitacolo di un'auto ribaltata su un fianco, il cui incidente è ancora oggetto di indagine per determinarne le cause.

L'uomo coinvolto è stato soccorso dal personale sanitario presente con un'ambulanza. In loco erano presenti anche personale Anas e forze dell'ordine per gestire la situazione secondo le rispettive competenze.