I Vigili del Fuoco sono intervenuti ieri sera, giovedì 28 novembre, per spegnere un incendio in un'abitazione situata a Pranu Coccoi, nel comune di Senorbì, vicino alla Statale 547. La chiamata di soccorso è arrivata alla sala operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Cagliari tramite il Numero Unico Emergenza 112 intorno alle 21:40.

Sul luogo sono arrivati la squadra di pronto intervento del distaccamento VVF di Sanluri e un'autobotte di supporto dal Comando VVF di Cagliari. Sette operatori con due mezzi hanno lavorato per diverse ore per domare le fiamme che hanno coinvolto mobili, materiali e il tetto, crollato a causa dell'incendio diffuso.

Dopo aver spento completamente l'incendio e controllato eventuali focolai residui, i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l'area e avviato le indagini per determinare le cause dell'accaduto. Fortunatamente, non ci sono state persone coinvolte nell'incidente.