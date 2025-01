Questa mattina i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Agostino Castelli a Cagliari per domare le fiamme sprigionate da un incendio in un quadro elettrico contatori al piano terra di una palazzina condominiale di sette piani.

Le diciassette famiglie che vi abitano sono state evacuate in sicurezza. Le squadre della sede centrale del comando dei Vigili del fuoco di Cagliari hanno gestito l'emergenza, spegnendo l'incendio, mettendo in sicurezza la struttura e assistendo sul posto gli operatori sanitari del servizio territoriale di emergenza. Un bambino è stato trasferito in ospedale con urgenza a causa dell'inalazione dei fumi, mentre una donna è stata visitata sul posto e si trova in condizioni stabili.

Gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti per assistere i Vigili del fuoco durante le operazioni di evacuazione e garantire la sicurezza pubblica. Non ci sono altre persone coinvolte nell'incidente.