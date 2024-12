In Sardegna, la carenza di sangue, plasma e piastrine rimane un problema irrisolto: i dati evidenziano quanto la Regione sia distante dall'autosufficienza, dato che ogni anno sono necessarie circa 110 mila trasfusioni, ma solo 8 mila vengono effettuate sull'isola. Le altre 30 mila sacche sono importate da altre regioni italiane, con crescenti difficoltà.

Motivati da questa situazione, il Comando Aeronautica Militare per la Sardegna, insieme ai Comitati Provinciali dell'Avis di Cagliari e di Lanusei, ha organizzato due giornate di raccolta volontaria di sangue in occasione delle celebrazioni per la Madonna di Loreto, patrona dell'Arma azzurra.

L'iniziativa denominata "Vogliamo donare" si è tenuta il 3 dicembre presso il Poligono Sperimentale e di Addestramento Interforze di Salto di Quirra a Perdasdefogu e il 9 dicembre presso il Distaccamento AM del Poetto a Cagliari.

Il Gen. B.A. Davide Cipelletti, comandante del Comando Aeronautica Militare per la Regione Autonoma Sardegna e del P.I.S.Q. di Perdasdefogu, ha sottolineato che la donazione di sangue rappresenta un gesto di solidarietà e altruismo di grande impatto per chi ne beneficia, conferendo un significato profondo al servizio quotidiano svolto dalle forze armate per il Paese.