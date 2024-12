Un uomo di 75 anni di Olbia è stato sottoposto a un trapianto di fegato in urgenza nazionale presso l'ospedale Brotzu. Il paziente, ricoverato in condizioni critiche a causa di un avvelenamento da funghi, aveva mangiato Amanita phalloides la settimana scorsa. Le sue condizioni stavano peggiorando giorno dopo giorno, portandolo a essere trasferito in Rianimazione a Cagliari per una necrosi epatica acuta con insufficienza d'organo irreversibile. Dopo gli opportuni accertamenti, è stato inserito in lista d'attesa per un trapianto in super urgenza nazionale.

Grazie alla collaborazione tra il Centro Nazionale Trapianti guidato da Giuseppe Feltrin, è stato possibile reperire un fegato da un donatore deceduto in un'altra regione durante la notte tra sabato e domenica. Il Centro Regionale Trapianti della Sardegna ha richiesto al Centro Nazionale Trapianti l'utilizzo di un volo di Stato per trasferire l'equipe chirurgica del Centro Trapianti dell'Arnas Brotzu presso l'ospedale del donatore per il prelievo dell'organo.

Grazie a un'intensa corsa contro il tempo, domenica si è proceduto con successo a un complesso trapianto di fegato, eseguito da Fausto Zamboni, direttore del Centro Trapianti di fegato dell'Arnas Brotzu. L'intervento ha avuto esito positivo dal punto di vista tecnico e il paziente è stato spostato dalla Terapia Intensiva al reparto di Chirurgia Epatopancreatica, dove è seguito dagli specialisti epatologi.

"Ringraziamo il Centro Nazionale Trapianti, che immediatamente allertato dal coordinamento regionale diretto dal dottor Lorenzo d'Antonio ha provveduto ad attivare il volo di Stato attraverso il fondamentale supporto della presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale ha prontamente agito mettendo a disposizione i mezzi dell'Aeronautica Militare - ha detto l'assessore regionale alla Sanità Armando Bartolazzi -. Una rete di collaborazioni efficiente ed efficace che dal livello locale a quello nazionale ha saputo dare risposte immediate salvando una vita".