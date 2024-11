Il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha effettuato una visita odierna presso l'International Flight Training School a Decimomannu, frutto della collaborazione tra l'Aeronautica Militare e Leonardo. Durante la sua visita alla base aerea, sede della scuola di volo internazionale per piloti militari, Crosetto ha sottolineato l'importanza della sinergia tra le Forze Armate e l'industria nazionale, nonché la necessità di operare in collaborazione con alleati e partner internazionali per affrontare le sfide attuali.

L'International Flight Training School, che conta più di 400 dipendenti, di cui l'80% sono sardi, è considerata un punto di riferimento per la formazione di piloti per jet di 4ª e 5ª generazione. Attualmente, 73 studenti provenienti da 13 Paesi, inclusa l'Italia, beneficiano di un metodo di addestramento avanzato che combina simulatori a terra con velivoli M-346 durante le missioni in volo.

Grazie al sistema Live Virtual Constructive, i piloti possono simulare ambienti complessi, unendo realtà, simulazioni virtuali e scenari artificiali per un addestramento efficace.