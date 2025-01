Nella notte i Carabinieri della locale Stazione sono intervenuti presso un’abitazione in centro, su segnalazione pervenuta al 112 dalla Centrale Operativa. La chiamata, effettuata da una donna residente a Chieri (TO), ha permesso di soccorrere il marito, un pensionato 76enne residente a Villasimius, che si era recato nella casa di famiglia per controllare l’abitazione e non rispondeva al telefono da oltre 24 ore.

I militari, giunti sul posto, non ricevendo risposta dall’interno e constatando che gli infissi erano protetti da grate corazzate ben chiuse, hanno richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di San Vito, di un’ambulanza e della Guardia Medica locale. Dopo aver scardinato la porta d’ingresso, il proprietario è stato trovato disteso nella camera da letto, cosciente ma incapace di muoversi o parlare a seguito di un malore.

Il malcapitato è stato immediatamente trasportato in codice rosso presso l’ospedale SS. Trinità di Cagliari per i necessari accertamenti. L’intervento tempestivo ha consentito di prestare soccorso all’uomo, evitando conseguenze più gravi.