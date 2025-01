Dopo 13 anni dall'inizio dei lavori, il tratto finale del ponte sul rio Mannu (4/o lotto SS729) della Statale 729 "Sassari-Olbia" sarà aperto al traffico domani. Questo tratto chiude il collegamento di circa 80 chilometri tra la Statale 131 a Codrongianos, in provincia di Sassari, e Olbia, in Gallura.

Come si legge in una nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la riapertura della Sassari-Olbia è stata fortemente voluta dal vicepremier e ministro Matteo Salvini, che ha seguito da vicino l'evoluzione del progetto fin dall'inizio del suo mandato al Mit. Questo itinerario rappresenta un investimento complessivo di quasi un miliardo di euro. Salvini ha commentato che, nonostante i ritardi, questo risultato conferma l'impegno del governo per la Sardegna.

All'inaugurazione dell'opera saranno presenti, tra gli altri, il sottosegretario Alessandro Morelli, l'assessore ai lavori pubblici della Regione Sardegna, Antonio Piu, e l'Amministratore Delegato e Direttore Generale di Anas, Aldo Isi.