Un’operazione tempestiva condotta dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Sanluri, con il supporto delle Stazioni di Sanluri, Nuraminis e Gesturi, ha portato all’arresto in flagranza di reato di due giovani: una ragazza di 28 anni e uno di 31 anni, entrambi residenti a Cagliari e già noti alle forze dell’ordine, accusati di rapina e lesioni personali.

L’intervento è scattato in seguito a una richiesta d’emergenza che ha segnalato un’aggressione all’interno di un esercizio commerciale. Secondo quanto ricostruito, i due arrestati avrebbero sottratto capi d’abbigliamento per un valore complessivo di circa 580 euro e tentato di dileguarsi rapidamente. Il commesso del negozio, un uomo di 43 anni residente a San Gavino Monreale, si è frapposto per impedire la fuga, ma sarebbe stato colpito al volto con un pugno da uno dei due, riportando lesioni.

Grazie alla pronta risposta dei militari, i due responsabili sono stati individuati e fermati nelle vicinanze del negozio, secondo quanto riferito ancora in possesso della refurtiva. Gli oggetti sottratti sono stati recuperati e posti sotto sequestro, mentre il commesso è stato assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato presso l’ospedale “Nostra Signora di Bonaria” di San Gavino Monreale. Fortunatamente, le lesioni riportate si sono rivelate di lieve entità.

Gli arrestati, al termine delle formalità di rito, sono stati trasferiti presso la Casa Circondariale “Ettore Scalas” di Uta, dove rimarranno a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che procederà ore a valutare le responsabilità dei due soggetti e a definire il loro destino.

Un’operazione, quella degli uomini dell'Arma, che sottolinea ancora una volta l’impegno costante dei Carabinieri nella tutela della sicurezza del territorio e nella pronta risposta a situazioni di emergenza.