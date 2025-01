Un duplice cambio fra i pali sta interessando in queste ore Cagliari e Napoli. Le due società sono infatti al lavoro per concretizzare i prestiti di Scuffet e Caprile.

Il primo ha perso la titolarità nel corso della stagione, superato nelle gerarchie da Sherri che tuttavia a non ha a sua volta convinto; il secondo è partito come secondo di Meret e non è mai riuscito a insidiare la titolarità del collega.

Un'operazione che si avvia al compimento, e che nella giornata di lunedì potrebbe essere ufficializzata. Si tratterebbe di uno scambio di prestiti, con la società rossoblù che però vorrebbe la possibilità di riscattare il portiere ex Bari (con un diritto di riscatto fissato a 8 milioni).