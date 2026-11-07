Per lavori di manutenzione sulla Statale 198 "di Seui e Lanusei", da lunedì 16 novembre sarà chiuso al traffico il tratto compreso tra il km 11,600 e il km 14,200, nei territori comunali di Villanova Tulo e Nurri.

Gli interventi interesseranno due distinti cantieri e saranno attivi fino al 4 dicembre. Il primo, in corrispondenza del km 11,700, riguarda la ricostruzione del corpo stradale interessato da un fenomeno di dissesto, con l'obiettivo di ripristinare le condizioni di sicurezza e la piena funzionalità della carreggiata. Il secondo cantiere, al km 13,800, è finalizzato al ripristino della regolarità del piano viabile in corrispondenza del ponte "Mille Spighe", attraverso opere di manutenzione volte a migliorare sicurezza e comfort di guida.

I lavori fanno parte di un più ampio piano di interventi programmato da Anas lungo la Statale 198 del valore complessivo di 2 milioni di euro, che comprende l'adeguamento delle opere d'arte, la sostituzione delle barriere di sicurezza e il rafforzamento del piano viabile.

Durante il periodo di chiusura, il traffico sarà deviato al km 14,250 della SS198 lungo la SP111 (ex SP52 NU), con successivo ricongiungimento alla SS128 e quindi nuovamente alla SS198. Per i veicoli in direzione opposta sarà attivo il medesimo percorso in senso inverso.