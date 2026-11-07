Per Fabio Pisacane vittoria e inevitabile pensiero al compleanno di Gigi Riva, che oggi avrebbe compiuto 82 anni ed è stato ricordato dal pubblico con un coro e un lungo applauso al minuto 11 della partita. "Questo successo in questa giornata assume sicuramente un significato particolare", ha detto l'allenatore del Cagliari in sala stampa.

L'esordio di Grandu? "Sapevo che avrebbe fatto bene, è stata la nota più bella. Valeva anche per me come giocatore: non bisogna essere alti, ma essere all'altezza. È stata una bella prestazione, abbiamo tolto il Frosinone dalla sua zona di comfort, soprattutto con tanti giovani in campo. Nei primi cinque minuti la stavano impostando come volevano, ma poi l'abbiamo portata dove volevamo portarla noi".

"Adopo era partito esterno - ha detto Pisacane sull'autore della rete decisiva - poi l'ho portato dentro. Quando mi ha detto 'il gol è tuo' mi sono emozionato. Deve avere più sano egoismo, questo potrebbe essere il primo di tanti gol". "Mendy invece ha goduto del fatto di essere stato fuori dalla formazione titolare nelle ultime partite - ha sottolineato Pisacane - ha fatto una grandissima partita. E non era nemmeno al 100%. Kevin Carlos lo aspettiamo, buono anche il contributo di Sugamele".