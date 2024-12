Sono stati ritrovati senza vita dai Carabinieri di Burcei due giovani cacciatori, un 28enne e un 27enne di Quartu Sant'Elena, che erano scomparsi nella zona boschiva di Mela Murgia. I cadaveri sono stati rinvenuti nella notte a Santu Lianu.

L'allarme della scomparsa era stato dato dai familiari dal momento in cui i due non rientravano da una battuta di caccia a piedi, e attraverso la localizzazione dei loro telefoni cellulari attivi ma non rispondenti, è stata individuata l'area di ricerca nel bosco.

Le ricerche sono state fatte dai Carabinieri della Compagnia di Quartu Sant'Elena, insieme ai Vigili del Fuoco di Cagliari e al Corpo Forestale regionale. Dalle prime indagini, sembra che la causa della morte sia stata un tragico incidente di caccia, con uno dei giovani che avrebbe accidentalmente sparato all'altro alla nuca e successivamente si sarebbe tolto la vita con il fucile da caccia dell'amico, che era l'unico autorizzato a possedere un'arma.

Il Nucleo Investigativo dei Carabinieri effettuerà ulteriori accertamenti per chiarire esattamente la dinamica degli eventi all'alba.