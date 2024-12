Un giovane di 32 anni, proveniente dalla Nigeria, è stato ferito da un ispettore delle volanti a Padova oggi, 16 dicembre, dopo aver attaccato due poliziotti con un'ascia. L'uomo è stato colpito alle gambe per fermare la sua aggressione e attualmente è ricoverato in ospedale sotto custodia. È accusato di tentato omicidio doppio. L'incidente è avvenuto presto, al mattino, quando la polizia è stata avvertita alle 4 a proposito di un individuo agitato che girava per via Trieste brandendo un'ascia.

Le forze dell'ordine hanno cercato per circa 50 minuti di calmare l'uomo e convincerlo a posare l'arma, senza successo. Anche i carabinieri, la polizia locale e un'ambulanza sono intervenuti sulla scena. Nonostante i tentativi di placare l'uomo con spray al peperoncino e taser, non c'è stato alcun effetto.

Verso le 5, l'uomo si è scagliato con l'ascia contro i poliziotti, costringendo l'ispettore a sparargli alla gamba destra dopo avergli intimato l'alt. Si è scoperto che l'uomo era un immigrato irregolare con precedenti penali per resistenza, violenza e minacce a pubblici ufficiali nelle province di Padova e Venezia.

Il presidente veneto Luca Zaia ha espresso solidarietà alle forze dell'ordine, elogiando il loro coraggio e professionalità nel gestire la situazione. Ha sottolineato l'importanza del rispetto per l'autorità e la sicurezza dei cittadini, auspicando che la giustizia faccia il suo corso e che venga inflitta una pena adeguata all'aggressore.