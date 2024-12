Durante un controllo notturno lungo la Strada Provinciale 6, i Carabinieri della Stazione di San Nicolò Gerrei, insieme al Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Dolianova e ad altre Stazioni della Compagnia di San Vito, hanno arrestato tre giovani del posto per detenzione ai fini di spaccio di droga. Uno dei ragazzi è stato anche accusato di resistenza a pubblico ufficiale.

Tutto è iniziato quando i militari hanno notato una Volkswagen Polo che ha reagito in modo sospetto al loro avvicinamento, accelerando bruscamente. Durante la fuga, uno dei passeggeri posteriori ha gettato un pacchetto dal finestrino che è stato prontamente recuperato e trovato contenente cocaina. Durante il controllo successivo è stato scoperto un secondo pacchetto con ulteriore cocaina gettato sotto il veicolo nel tentativo di disfarsene.

La situazione è diventata critica quando l'autista, un individuo di 25 anni con precedenti penali legati alla droga, ha tentato di scappare e ha opposto resistenza fisica, ferendo i militari con calci e morsi prima di essere immobilizzato. Sul luogo del fermo sono state sequestrate in totale 30 dosi di cocaina, corrispondenti a 26 grammi, che saranno analizzate in un laboratorio specializzato per determinarne la purezza e il valore sul mercato nero.

I tre giovani sono stati posti agli arresti domiciliari nelle rispettive abitazioni in attesa dell'udienza direttissima presso il Tribunale Ordinario di Cagliari prevista per il giorno successivo. Le indagini sono ancora in corso per verificare eventuali collegamenti con altre attività illegali nella zona e per individuare ulteriori responsabilità.