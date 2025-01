Alle prime luci del giorno di oggi, intorno alle ore 7:30, la Sala Operativa di Oristano è stata contattata per intervenire su un incidente che si è verificato lungo la strada complanare della SS 131, in prossimità di Is Prunixeddas, nel territorio di Arborea.

Un camion adibito alla raccolta del vetro, per cause ancora sconosciute, si è ribaltato su un lato. Una squadra di soccorso dalla Centrale di Oristano è stata immediatamente inviata sul luogo dell'accaduto per garantire la messa in sicurezza del veicolo.

Fortunatamente, il conducente era già fuori dal mezzo quando i soccorsi sono giunti ed era in condizioni di salute stabili. Per assistere nelle operazioni, è stata richiesta l'autogru dalla sede del Comando Vigili del Fuoco di Oristano.