Durante la notte scorsa, i Carabinieri della Stazione di Carbonia sono intervenuti in una casa a Cortoghiana dopo una chiamata al numero di emergenza 112 e hanno arrestato un uomo di 43 anni, residente nella zona, accusato di maltrattamenti contro familiari conviventi, lesioni personali e atti persecutori nei confronti della moglie, una donna di 44 anni, disoccupata e convivente.

La discussione tra i due sembra essere nata da gelosia e dall'abuso di alcol. L'uomo ha danneggiato mobili in casa, insultando e minacciando la moglie, causandole ansia e paura. I Carabinieri hanno rassicurato la donna e suggerito il supporto del centro antiviolenza locale. Grazie all'intervento tempestivo e professionale dei militari, si è evitata una situazione più grave.

Dopo l'arresto, l'uomo è stato portato in prigione a Uta su disposizione dell'Autorità Giudiziaria. I Carabinieri stanno continuando le indagini per chiarire ogni dettaglio. Questo episodio sottolinea l'importanza di segnalare prontamente casi di violenza domestica alle forze dell'ordine per proteggere le vittime e prevenire futuri atti violenti.