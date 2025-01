I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cagliari hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Cagliari per circa 100mila euro, nei confronti di una società e del suo rappresentante legale di origine sinica, attiva nel settore del commercio al dettaglio di vari articoli.

L'indagine ha avuto inizio da controlli fiscali condotti dalle Fiamme Gialle per i periodi d'imposta 2020 e 2021, rivelando che la società coinvolta avrebbe commesso una consistente frode fiscale attraverso l'utilizzo di fatture per transazioni inesistenti, riducendo così l'imponibile tassabile di oltre 210mila euro e non versando l'IVA per circa 47mila euro.

In seguito alle indagini, è stata emessa un'apposita misura cautelare reale nei confronti della società cagliaritana e del suo rappresentante legale, con il sequestro di disponibilità finanziarie e quote societarie per un totale di 98mila euro.

Questa operazione fa parte di un più ampio sforzo del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cagliari per contrastare l'evasione fiscale, che rappresenta un serio ostacolo allo sviluppo economico, distorce la concorrenza, compromette il rapporto di fiducia tra cittadini e Stato e danneggia l'equità sociale, privando le fasce più deboli di opportunità.