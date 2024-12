Questa mattina, presso l'Assessorato regionale del Turismo situato in viale Trieste a Cagliari, si è tenuta una conferenza stampa per presentare gli eventi "Capodanno in Sardegna, tutta un'altra musica". L'obiettivo di questa iniziativa è promuovere la Sardegna come destinazione ideale per festeggiare il nuovo anno. Il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, ha partecipato alla conferenza, sottolineando l'importanza di valorizzare la cultura musicale e l'ospitalità che contraddistinguono la città e l'intera regione.Il tema scelto per quest'anno ruota attorno all'idea di un Capodanno all'insegna della musica nelle piazze, del coinvolgimento e dell'accoglienza. L'Assessorato regionale del Turismo, guidato da Franco Cuccureddu, ha stanziato fondi significativi per supportare l'organizzazione di eventi in varie città dell'Isola attraverso un bando pubblico basato sulla Legge regionale 7/55.Cagliari si prepara ad accogliere il 2025 con un evento principale che vedrà esibirsi il famoso batterista dei Police, Stewart Copeland, su un palco principale, insieme a una serie di concerti e spettacoli che animeranno quattro piazze cittadine: piazza Yenne-largo Carlo Felice, piazza Garibaldi, piazza Santa Croce e piazza San Giacomo, nel rispetto della tradizione locale.Il sindaco Zedda ha dichiarato: "Grazie ai finanziamenti regionali, siamo riusciti a organizzare un Capodanno diffuso in tutta la Sardegna e anche a Cagliari, con una varietà di eventi e piazze coinvolte. Oltre alla performance dell'artista internazionale, la città ospiterà spettacoli e dj set tenuti da talenti locali, insieme a iniziative dedicate ai giovani, con l'obiettivo di coinvolgere un vasto pubblico di tutte le età".L'animazione in tutta la città è iniziata l'8 dicembre e si concluderà il primo gennaio, come ha specificato il sindaco, evidenziando l'approccio basato sui bandi dell'Amministrazione comunale per gestire le risorse pubbliche.L'invito rivolto oggi, giovedì 12 dicembre 2024, dall'assessore Cuccureddu è aperto a tutti coloro che desiderano vivere un Capodanno memorabile, all'insegna della musica e della bellezza della Sardegna nella sua interezza.