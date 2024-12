Dopo il concerto di Capodanno dello scorso anno con Zucchero, Olbia si prepara per un'altra serata di grande musica e divertimento per la notte di San Silvestro 2024, questa volta con l'amatissima band Pinguini Tattici Nucleari.

La giunta comunale guidata dal sindaco Settimo Nizzi ha presentato oggi tutti gli eventi natalizi in programma nella città, con un budget di un milione di euro, di cui una parte donata dalla Fondazione Banco di Sardegna e dai fondi regionali.

Il programma prevede due serate speciali: una il 30 dicembre in piazza Crispi con Dj Set di Rds e comici di Zelig e Colorado, e il culmine al Molo Brin con il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari seguito dai Boomdabash dopo la mezzanotte. L'assessore comunale al Turismo, Marco Balata, si è detto fiducioso nel riportare successo anche per il 2024, nonostante le sfide nel garantire artisti di alto livello come lo scorso anno.

La città di Olbia sarà animata da numerosi eventi dal 7 dicembre all'Epifania, con il ritorno del Villaggio di Natale in piazza Regina Margherita e il laboratorio degli elfi al Refettorio dell'Arte per i più piccoli. Ulteriori 120 mila euro sono stati stanziati per garantire serenità e divertimento ai cittadini durante le festività natalizie, come confermato dal sindaco Nizzi.

Infine, la tradizionale Regata sul porto con la partecipazione di Babbo Natale continuerà a unire intrattenimento e solidarietà, con la raccolta fondi per un respiratore pediatrico da donare all'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia.