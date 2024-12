Gli Zero Assoluto, duo pop romano composto da Matteo Maffucci e Thomas De Gasperi, saranno protagonisti del Capodanno a Tortolì e Arbatax. L'appuntamento è per la notte del 31 dicembre in piazza Rinascita.

I due artisti, da decenni al centro della scena musicale nazionale, hanno scritto pagine indelebili nella storia della musica italiana con brani del calibro di Semplicemente, Svegliarsi la mattina e Sei Parte di me, intramontabili successi rimasti nell’immaginario collettivo.

Il Comune di Tortolì, per la prima volta, coordinerà la macchina organizzativa, continuando nella scelta di grandi artisti per la notte di San Silvestro e salutando letteralmente col botto il Capodanno 2025. Le aspettative sono molto alte, visti anche gli ottimi risultati di pubblico e il grande entusiasmo suscitato lo scorso anno.

"L’amministrazione - spiegano gli organizzatori - si pone l’obiettivo di rendere la città sempre più attrattiva anche nei periodi di bassa stagione, contribuendo a renderla una destinazione turistica consolidata durante tutto l’anno".

"Questi eventi, oltre a promuovere il territorio, portano benefici al tessuto economico sociale della città, stimolando il commercio locale. Tortolì fa parte della ristretta rosa dei 17 comuni che hanno partecipato al bando regionale dei grandi eventi di Capodanno, ambendo a un importante contributo finanziario".

"Da ormai quattro edizioni Tortolì è meta di riferimento del Capodanno in Sardegna. A partire dal 2019 con lo show di Giuliano Marongiu, nel 2023 l'esibizione dei Tazenda e nel 2024 l'appuntamento con Alfa. Quest'anno, anche grazie al contributo dell'Assessorato regionale al Turismo, sarà una riconferma del ruolo strategico della città anche per quanto riguarda i grandi eventi".

ZERO ASSOLUTO

La storia degli Zero Assoluto (Matteo Maffucci e Thomas De Gasperi) inizia tra i banchi del Liceo Classico Giulio Cesare di Roma.

I singoli a cavallo dei primi Duemila, tra cui Mezz’ora, la stabile presenza in programmi su RTL 102.5 e il lancio del primo album Scendi fortificano l'impatto del duo che nel 2005 raccoglie il primo grandissimo successo con Semplicemente (doppio disco di platino), seguito nel 2006 dalla memorabile partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Svegliarsi la mattina, singolo più venduto dell'anno in Italia.

Nel 2006 pubblicano Sei parte di me aggiudicandosi il premio Rivelazione dell'anno al Festivalbar, e in autunno collaborano con l'artista Nelly Furtado nella hit All Good Things (Come to an End).

A una nuova partecipazione a Sanremo nel 2007 segue il secondo album (disco di platino) Appena prima di partire. Il regista Federico Moccia sceglie il duo per partecipare alla colonna sonora di Scusa ma ti chiamo amore e successivamente a quella del sequel Scusa ma ti voglio sposare.

Nel 2009 esce l’album Sotto una pioggia di parole e l’omonimo libro.

L’anno 2015 li vede nuovamente sul palco del Festival con il brano Di me e di te, dopo la pubblicazione di un quinto album (Alla fine del giorno).

Il 2020 è l’anno del ritorno sulla scena musicale, con la pubblicazione di due singoli: Fuori Noi, pubblicato il 24 luglio, in collaborazione con Gazzelle, e Cialde, pubblicato il 16 ottobre e scritto in collaborazione con Colapesce.

Nel 2021 pubblicano il singolo Astronave scritto insieme a Gazzelle e prodotto da Federico Nardelli e nel 2022 PSICOLOGIA SOCIALE con cui proseguono il percorso di singoli che li ha portati a tante nuove consapevolezze, tra cui la certezza di voler continuare a far uscire musica, senza porsi troppe domande.

Il 20 maggio 2023 tornano finalmente dal vivo, dopo sei anni, con un concerto al Fabrique di Milano che apre la strada a un nuovo capitolo del loro percorso artistico. Il 12 novembre 2023 si esibiscono in un concerto evento al Palazzo dello Sport di Roma. Nel 2024 ripartono in tour con un nuovo tour estivo e, a fine anno, terranno un tour nei club.

L'1 marzo 2025 terranno un concerto speciale al Forum di Milano.