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Anche Cagliari scende in piazza in occasione dello sciopero generale di oggi, venerdì 30 ottobre, proclamato dall'Unione sindacale di base (Usb) contro il carovita e le politiche di riarmo.
La manifestazione ha visto la partecipazione di cittadini, lavoratori e rappresentanti dei movimenti sociali, riuniti per portare in piazza le proprie rivendicazioni. Nel corteo sono state sventolate bandiere dell'Usb e di altre organizzazioni sindacali, insieme a vessilli palestinesi.
La mobilitazione nel capoluogo sardo si inserisce nel quadro delle proteste organizzate in oltre 50 città italiane, accomunate dallo slogan "Abbassate le armi, alzate i salari. Blocchiamo tutto!".
Al centro della giornata le richieste di maggiori tutele salariali, il contrasto all'aumento del costo della vita e la contestazione delle politiche di riarmo.