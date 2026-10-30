Anche Cagliari scende in piazza in occasione dello sciopero generale di oggi, venerdì 30 ottobre, proclamato dall'Unione sindacale di base (Usb) contro il carovita e le politiche di riarmo.

La manifestazione ha visto la partecipazione di cittadini, lavoratori e rappresentanti dei movimenti sociali, riuniti per portare in piazza le proprie rivendicazioni. Nel corteo sono state sventolate bandiere dell'Usb e di altre organizzazioni sindacali, insieme a vessilli palestinesi.

La mobilitazione nel capoluogo sardo si inserisce nel quadro delle proteste organizzate in oltre 50 città italiane, accomunate dallo slogan "Abbassate le armi, alzate i salari. Blocchiamo tutto!".

Al centro della giornata le richieste di maggiori tutele salariali, il contrasto all'aumento del costo della vita e la contestazione delle politiche di riarmo.

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Redazione Sardegna Live
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