Alcuni cambiamenti alla viabilità sono previste a Cagliari in determinati tratti di via Baudi Carlo Di Vesme, piazza De Esquivel e via Cadello per consentire interventi da parte di Abbanoa e per posizionare cantieri necessari per lavori sulle condotte idriche.

Fino al 28 febbraio, sono state attuate restrizioni come il divieto di sosta, con rimozione forzata, in piazza de Esquivel e via Baudi Carlo di Vesme nell'area interessata dai lavori, insieme alla riduzione della larghezza della carreggiata, il limite di velocità di 30 km/h e il divieto di sorpasso.

Le stesse misure sono state adottate, sempre fino al 28 febbraio, anche in via Cadello nella zona coinvolta dai lavori. Per quanto riguarda via Mattei, le operazioni proseguiranno fino al 18 aprile: sono state previste restrizioni come il divieto di transito (eccetto per i residenti e i mezzi autorizzati) nel tratto compreso tra via Aleo Giorgio e via Pietro Balestra, il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 8 alle 18 nell'area interessata, il senso unico alternato con l'assistenza di movieri, la riduzione della larghezza della carreggiata, il limite di velocità di 30 km/h e il divieto di sorpasso.