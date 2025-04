Il Cagliari Primavera vince la Coppa Italia Primavera battendo il Milan per 3-0 all'arena Civica di Milano. Un trionfo quello rossoblù in una partita dove è sicuramente girato tutto bene ai ragazzi di Pisacane che avevano già chiuso il primo tempo in vantaggio di due gol con Vinciguerra e Bolzan. Nella ripresa poi il tris di Trepy a completare una giornata fantastica per i colori rossoblù. Il Cagliari conquista il suo primo trofeo a livello giovanile.

LA CRONACA

Mister Pisacane propone il suo 3-5-2 con Iliev in porta, Cogoni, Franke e Pintus in difesa, Arba e Grandi sulle fasce, Marcolini, Balde e Liteta in mezzo al campo, Bolzan e Vinciguerra davanti.

Nei primi minuti le squadre si studiano, col Milan che prende in mano il pallino del gioco e il Cagliari che si difende ordinato. Il primo squillo del match lo dà il Milan con un tiro da fuori di Eletu dopo 8', para facilmente Iliev. Al 13' calcio d'angolo pericoloso per il Milan, ed è Cogoni sulla linea di porta a sventare l'occasione rossonera. Al 21' il Cagliari, alla prima sortita offensiva, passa in vantaggio: lancio di Grandu per Vinciguerra che punta Magni, lo supera e con un destro a giro batte il portiere Longoni; alla prima occasione utile, dunque, i rossoblù si sono portati in vantaggio. Nei dieci minuti successivi il Milan torna ad attaccare verso la porta rossoblù ma senza grande costrutto e con molta frenesia di recuperare uno svanataggio sin lì immeritato. Al 36' il Cagliari raddoppia: cross di Arba, Longoni respinge sui piedi di Bolzan che è lesto e ribadire in rete. Al 43' Arba commette fallo su Sia e l'arbitro concede il calcio di rigore: batte Bonomi che prende la traversa! Il Cagliari resta in vantaggio.

La ripresa inizia con gli stessi ventidue in campo del primo tempo. Dopo un quarto d'ora dentro Achour, Trepy e Langella, fuori Arba, Bolzan e Vinciguerra, i due autori dei gol. Serie di cambi anche nel Milan e rossoneri che però non riescono più di tanto ad impensirire la porta difesa da Iliev. Dentro anche Malfitano per Balde. Al 24' il Cagliari triplica: Trepy prende palla sulla trequarti e scarica un sinistro che, deviato, si infila inesorabilmente alle spalle di Longoni. È praticamente l'ultima occasione del match, il Cagliari vince la coppa Italia primavera.