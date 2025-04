Dopo la vittoria della Coppa Italia Primavera, queste le parole del tecnico del Cagliari Fabio Pisacane in conferenza stampa: "La felicità è un attimo e io mi godo questo attimo", commenta.

"Sono felice, ringrazio tutti. A nome di tutti i ragazzi ringrazio chi è venuto fino a qui per accompagnarci in questo trionfo - continua Pisacane -. È stato meraviglioso per noi. La partita perfetta? Per me non c'è mai la perfezione, bisogna sempre lavorare per trovarla. Per tutta la mia carriera ho tenuto un profilo basso, e da domani quindi si pensa alla Juventus in campionato".

"Una dedica? Alla mia famiglia e in particolare a mio figlio Andrea, ha fatto un tema a scuola dove diceva che il padre era assente a casa, ma era solo perché avevo intrapreso la carriera da allenatore", conclude il tecnico rossoblù.