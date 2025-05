Il progetto ArteS – Arte e Salute Spazio polivalente di ascolto e creatività, promosso dal Comune di Cagliari, ha ottenuto la Menzione Originalità e Innovazione nell’ambito dell’Oscar della Salute 2025, distinguendosi tra i 12 migliori progetti valutati dalla commissione scientifica del bando.

L’annuncio è arrivato durante il XXII Meeting Nazionale 'Città per la Salute', in corso a Bergamo, che riunisce le realtà aderenti alla Rete Città Sane, tra cui anche Cagliari. A ritirare il premio, Stefania Pusceddu, assistente sociale e referente del progetto, affiancata da Marta Chessa e Melania Cabras della cooperativa sociale Panta Rei Sardegna, che gestisce il centro comunale.

ArteS è uno spazio che mette al centro l’arte come strumento di ascolto, inclusione e benessere, rivolto a persone con disagio psichico. Laboratori creativi, collaborazioni con scuole, teatri e associazioni mirano a combattere lo stigma e a favorire la partecipazione attiva.

“Questo riconoscimento è molto importante, per l’Amministrazione comunale che investe sul progetto e sostiene l’operatività del Centro come luogo inclusivo, di arte e bellezza, ma soprattutto per le tante persone che lo frequentano e sono protagoniste nell’ideare e realizzare attività e iniziative per sé e per l’intera comunità cittadina”, ha dichiarato l’assessora alla Salute Anna Puddu. “La menzione è uno stimolo a continuare, rafforzando la sinergia pubblico-privato risultata vincente anche in questo caso”.