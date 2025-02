Aggredisce gli agenti e cerca di sfuggire all'arresto: è successo ieri sera in via Fadda a Quartu Sant'Elena, quando la Polizia di Stato di Cagliari ha arrestato un uomo in flagranza di reato per resistenza, violenza o minaccia a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato continuato e oltraggio a pubblico ufficiale.

L'auto viaggiava a velocità elevata ed è stata fermata da un equipaggio della Squadra Volante della Questura per un controllo. Nonostante i segnali di emergenza, il conducente ha continuato la corsa e si è fermato solo in Via Fadda. Si è mostrato subito aggressivo verso gli agenti e ha cercato di resistere all'arresto. Altri membri della sua famiglia sono intervenuti per impedire l'arresto, ma la situazione è stata risolta grazie all'intervento di altri poliziotti.

Il 44enne, già con precedenti penali, è stato portato in Questura, dove l'arresto è stato convalidato con l'obbligo di firma presso il Commissariato di Polizia.