Dopo aver forzato la porta di ingresso era entrato per rubare i soldi dei distributori automatici di snack e bevande. Ma il maldestro tentativo non è andato a buon fine: prima di lui era già passato, infatti, un "collega" fermato e arrestato in flagranza dai carabinieri.

Così, armato di cacciavite, si è introdotto all'interno degli uffici dell'Orto botanico dell'Univeristà di Sassari, a Piandanna. Sorpreso dalla guardia giurata, avrebbe ammesso di essersi introdotto nell'edificio per sottrarre i soldi alle macchinette già scassinate.

Sul posto sono arrivati gli agenti della sezione Volanti della questura, che hanno identificato e denunciato per furto aggravato, danneggiamento e possesso di arnesi da scasso il secondo ladro.