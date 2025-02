Abbanoa ha avviato un nuovo progetto di miglioramento delle reti idriche a Cagliari che comporterà la sostituzione completa di 1,2 chilometri di tubature nel quartiere di Villanova. L'investimento di 1,3 milioni di euro proviene dai fondi europei di sviluppo e coesione Fsc-Interventi di rilevanza strategica regionale per il settore idrico.

In aggiunta, ci sono due appalti in corso per 8 milioni di euro riguardanti il rifacimento della dorsale che collega i serbatoi di San Michele a quelli di Monti Urpinu. Le operazioni di sostituzione della rete idrica nel quartiere di Villanova inizieranno ufficialmente lunedì 10 febbraio.

Le vie coinvolte saranno otto: Via Einaudi, via Orlando, via Abba, via Oristano e via Iglesias nel distretto Sonnino, e via Ozieri, via Macomer e via Tempio nel distretto San Vincenzo Medio. L'intervento durerà otto mesi e sarà strutturato a scaglioni per evitare disagi alla viabilità, partendo dal tratto iniziale di via Einaudi.

Negli ultimi dieci anni, sono stati effettuati quasi cento interventi di riparazione in queste strade, motivo per cui è stata stabilita una scala di priorità per la sostituzione delle condotte più critiche. Le nuove tubature in ghisa sferoidale sostituiranno le vecchie condotte, garantendo una maggiore resistenza e riducendo le perdite idriche. Questo intervento mira a migliorare l'affidabilità e l'efficienza del sistema idrico nella zona interessata.