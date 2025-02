Sono stati avviati i primi Patti Educativi Partecipati, lo Sportello di supporto psicologico alla genitorialità e il primo tirocinio lavorativo presso la lavanderia di Uta per i partecipanti al progetto Liberi dentro per crescere fuori, finanziato da Con i Bambini nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

La cooperativa Panta Rei Sardegna ha adottato un approccio relazionale e partecipativo coinvolgendo direttamente cinque famiglie, composte da un genitore detenuto a Uta o in misura alternativa e i figli minori, con l'obiettivo di mantenere i legami affettivi durante la detenzione.

Attraverso incontri e percorsi di supporto psicologico di gruppo, si mira a sviluppare le competenze genitoriali dei genitori detenuti. Parallelamente, è stato avviato il primo tirocinio lavorativo presso la lavanderia industriale della Casa circondariale di Uta, offrendo un'opportunità di inclusione sociale e lavorativa per i detenuti e un supporto economico per le loro famiglie.