I lavori di adeguamento delle unità abitative di edilizia popolare a Valledoria sono stati conclusi. L'intervento ha coinvolto le residenze situate a via Colombo e la Ciaccia, grazie ai finanziamenti ottenuti dall'amministrazione attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Le azioni di miglioramento energetico, tra cui l'installazione di pannelli fotovoltaici, solari termici, nuovi impianti termici, cappotto termico e infissi, insieme alla riqualificazione degli spazi esterni, sono state cruciali per il progetto. Con un investimento di 750.000 euro, l'opera è stata completata in circa un anno.

Il sindaco di Valledoria ha sottolineato l'importanza di questo intervento per la valorizzazione dell'edilizia popolare, "Abbiamo raggiunto un importante risultato per la riqualificazione della nostra edilizia popolare -ha spiegato il primo cittadino - cui tenevamo, per un intervento che si inserisce in una serie opere che hanno l'obiettivo di intervenire anche in un'ottica strategica di sostenibilità".

Oltre alle migliorie agli edifici, l'amministrazione ha lavorato anche sugli spazi esterni, illuminando le strade, rifacendo l'asfalto e realizzando nuovi marciapiedi.