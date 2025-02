Il meteorologo del sito www.iLMeteo.it, Lorenzo Tedici, prevede che nel weekend ci sarà un cambiamento climatico significativo. Secondo Tedici, il Nord Italia sarà influenzato dall'arrivo di aria fredda legata a un 'ciclone russo retrogrado', che si sposta da Est a Ovest. Allo stesso tempo, le regioni centro-meridionali, tra cui la Sardegna, sentiranno l'impatto di correnti meridionali provenienti da un ciclone nordafricano. Questo conflitto tra due masse d'aria diverse potrebbe portare a condizioni meteorologiche instabili, con maggiori probabilità di maltempo sulle coste tirreniche e sul Nord-Ovest.

Nelle prossime ore, l'Anticiclone delle Azzorre continuerà a dominare il tempo, con condizioni stabili e soleggiate in gran parte del Paese. Sono previsti solo alcuni annuvolamenti su Sardegna e Sicilia, con possibilità di qualche pioggia, e un aumento delle nuvole sulle regioni settentrionali. È consigliabile prestare attenzione alle nebbie, soprattutto lungo il fiume Po durante la notte. Venerdì, con l'avvicinarsi dei due fronti perturbati, russo e nordafricano, ci sarà un progressivo aumento delle nuvole, soprattutto sul lato occidentale, ma senza piogge diffuse. Al massimo, alcune precipitazioni interesseranno le zone tra le coste tirreniche e il Nord-Ovest. La situazione cambierà radicalmente dalla sera.

Sabato, il maltempo colpirà duramente il Piemonte, con neve fino a quote pianeggianti o di bassa collina, soprattutto nella parte meridionale della regione. La neve sarà protagonista in tutta la regione e in Valle d'Aosta, con abbondanti precipitazioni sulle Alpi a causa dell'incontro tra lo Scirocco e l'aria fredda proveniente dalla Russia. Anche in Toscana e nel Lazio ci saranno forti piogge dovute allo scontro tra le due masse d'aria. Le condizioni saranno migliori sul versante adriatico.

Domenica, la situazione sarà simile a sabato ma con temperature leggermente più alte. La neve cadrà a quote basse, mentre le precipitazioni interesseranno principalmente il Nord e le regioni tirreniche. Si raccomanda particolare attenzione anche sulle Isole Maggiori per fenomeni localmente intensi. In generale, Febbraio continua a regalare weekend instabili, a eccezione delle zone adriatiche che potrebbero godere di momenti di sereno.