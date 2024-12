La giunta regionale ha dato il via libera oggi allo schema di Accordo di collaborazione per valorizzare il patrimonio immobiliare pubblico di Cagliari, presentato dall'assessore Francesco Spanedda.

L'accordo coinvolge diverse istituzioni, tra cui Regione, Agenzia del Demanio, Università di Cagliari, Autorità del Sistema Portuale del Mare di Sardegna, Città Metropolitana di Cagliari e Comune.

Spanedda sottolinea l'importanza di questa iniziativa per la città, definendola un'opportunità per valorizzare i beni pubblici e offrire servizi di qualità alla comunità. La gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale costituiscono un obiettivo strategico dell'amministrazione, che cerca di ottimizzare l'utilizzo degli immobili pubblici per favorire lo sviluppo sostenibile del territorio.

Le iniziative previste mirano a trasformare gli spazi pubblici in luoghi funzionali e accessibili, contribuendo così alla crescita economica e sociale della comunità, conclude l'assessore.