Momenti di tensione si sono verificati stamattina a Cagliari, nel molo di Su Siccu, durante le operazioni per mettere in sicurezza la vecchia nave semi affondata che un tempo trasportava i detenuti all'Asinara. Il proprietario dell'imbarcazione è intervenuto durante l'operazione, opponendosi alla rimozione del relitto e protestando vivacemente.

Le autorità marittime e la polizia sono state chiamate in causa poiché l'uomo sembrava intenzionato a gettarsi in acqua dal pontile per interrompere il lavoro della ditta incaricata. Dopo una trattativa con gli agenti, la situazione si è calmata.

La Gennaro Cantiello, una nave di circa 40 metri usata per trasportare i detenuti verso l'Asinara, è stata trasformata in passato in un ristorante galleggiante a Su Siccu, ma l'attività ha cessato da tempo. L'anno scorso la nave è parzialmente affondata, portando alla decisione di rimuovere il relitto per garantire la sicurezza della zona, nonostante le obiezioni del proprietario.