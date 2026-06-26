Cresce il settore della bicicletta in Sardegna, con quasi 90 imprese attive, di cui 32 artigiane, oltre 250 addetti e circa 30mila persone che ogni giorno si spostano pedalando nelle strade dell’Isola. Quattro anni fa le aziende del comparto erano appena 31, mentre due anni fa erano salite a 82.

Secondo il Rapporto sulle imprese della bicicletta in Sardegna realizzato dall’Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Sardegna, attualmente 33 attività si trovano nell’area della ex provincia di Cagliari, 29 tra Sassari e Gallura, 19 nel Nuorese e 6 nell’Oristanese. Il dossier è stato presentato durante il “Velo City Conference” di Rimini dall’artigiana cagliaritana Kety Piras, titolare dell’officina Cycle Hub di Pirri.

"I dati ci consentono di affermare che quello della bicicletta è un comparto capace di adattarsi e rispondere ai nuovi bisogni emersi - spiega il presidente della confederazione Giacomo Meloni - Un crescendo di economie che interessa non solo la produzione ma anche la svolta verso la mobilità attiva che abbraccia i temi ambientali, turistici, della salute e del benessere".

Per Confartigianato, investire nel settore delle due ruote significa sostenere diversi comparti economici, dal turismo alle costruzioni stradali, fino all’artigianato e al commercio. Secondo i dati raccolti, ogni cicloturista spende in media 130 euro al giorno, contro i 70 euro di chi sceglie il turismo balneare. In Sardegna si contano inoltre oltre 3mila chilometri di percorsi e 70 itinerari dedicati.