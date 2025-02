Gli utenti che possiedono un dispositivo Android con la versione 15 ora hanno la possibilità di impostare il sardo come lingua predefinita.

Questa versione, pubblicata il 15 ottobre scorso, consente agli utenti di organizzare le lingue preferite in ordine gerarchico. Così, se un’applicazione è stata tradotta in sardo, sarà sempre avviata in quella lingua.

Scegliendo il sardo da Impostazioni > Sistema> Lingue > Lingue del sistema, tutte le applicazioni installate che siano disponibili in sardo saranno impostate automaticamente, e verranno mostrate nella sezione Lingue delle applicazioni.

Da tempo esistono applicazioni in sardo per Android (gli stessi di Sardware hanno tradotto l’anno scorso il browser Firefox, per dirne una). Però non tutte le applicazioni permettono di scegliere la lingua tramite un menù.

Gli attivisti celebrano questa novità come un passo importante verso la presenza del sardo nei dispositivi Android, dato che consentirà a più persone di avvicinarsi al sardo. Tuttavia, Sardware puntualizza che l’interfaccia del sistema operativo non è ancora disponibile in sardo: “Stiamo lavorando da molto alla traduzione del sistema intero, però questo tarderà ancora, dato che non dipende da noi”. In primo luogo, perché è un progetto di migliaia, forse milioni di parole. In secondo luogo, perché Android non permette la traduzione dei file direttamente.

Intanto il gruppo incoraggia tutti a impostare la maggior parte delle applicazioni in sardo, e ricorda che il numero di utenti potenziali è un criterio preso in considerazione dalle aziende prima di accettare una nuova traduzione.