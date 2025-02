Due rapine sono state messe a segno in altrettante tabaccherie, questa mattina, a Villasor da un bandito solitario.

Il malvivente ha portato via poche centinaia di euro e in un caso, poco prima di allontanarsi, ha sparato un colpo in aria con una pistola giocattolo.

La prima rapina è stata compiuta in via Cagliari. Il malvivente, con il volto parzialmente coperto e con in pugno la pistola scacciacani, è entrato all'interno della tabaccheria, ha minacciato la proprietaria con l'arma e si è appropriato dell'incasso. Il bandito è poi uscito allontanandosi a bordo di un'auto.

Mentre i carabinieri arrivavano in via Cagliari, l'uomo ha raggiunto piazza Matteotti dove ha preso di mira la seconda tabaccheria. Prima di fuggire in questo caso ha esploso un colpo di pistola a salve in aria, poi si è allontanato a bordo dell'auto, forse con a bordo un complice, prima dell'arrivo dei carabinieri.