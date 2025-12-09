Il meteorologo di iLMeteo.it, Mattia Gussoni, prevede che un campo di alta pressione continuerà a dominare sull'Italia fino a metà dicembre, portando bel tempo e temperature fuori stagione. Questa anomalia climatica causerà un ristagno d'aria e un aumento dello smog, soprattutto nelle regioni settentrionali e interne del Centro.

"Da oggi e per buona parte della settimana - spiega - l'anomalia più rilevante riguarderà le temperature in montagna dove l'aria calda tende a concentrarsi soprattutto alle quote medio-alte, 'galleggiando' sopra degli strati d'aria più freschi presenti nei bassi livelli. Risultato, l'aumento delle temperature risulterà particolarmente marcato in montagna, con scarti rispetto alla media climatica di +10 gradi. La quota dello zero termico sarà fino a fino a oltre 3500 metri su Alpi e Appennino centro-settentrionale".

Le zone più interessate, oltre la montagna, saranno il Sud, Sardegna e Sicilia, dove si potranno toccare valori più tipici della primavera con punte massime fino a 20 gradi. Molto mite pure al Centro con valori intorno ai 15 gradi a Firenze e Roma. Per contro, la stasi atmosferica causata dall'anticiclone produrrà un ristagno dell'aria nei bassi strati, specie sulle pianure del Nord e nelle zone interne del Centro, con conseguente formazione di nebbie o nubi basse e accumulo di smog. Nei prossimi giorni si prevedono, infatti, valori di PM10 tra 60 e 80 µg/mü nelle aree urbane e nelle pianure del Nord, con punte locali superiori.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la serata di oggi, martedì 9 dicembre

Cielo poco nuvoloso con nebbie o foschie dopo il tramonto.

Venti: calmi o deboli variabili.

Mari: poco mossi.

Previsioni per la giornata di domani, mercoledì 10 dicembre

Cielo sereno o poco nuvoloso con formazione di nebbie o foschie mattutine e notturne principalmente sul versante occidentale.

Temperature: pressoché stazionarie in entrambi i valori.

Venti: calmi o localmente dai quadranti orientali.

Mari: poco mossi.

Previsioni per la giornata di giovedì 11 dicembre

Cielo sereno o poco nuvoloso. Nebbie o foschie mattutine e notturne.

Temperature: senza variazioni significative in entrambi i valori.

Venti: calmi o localmente dai quadranti orientali.

Mari: poco mossi, localmente mossi sulle coste sud-occidentali in serata.

Tendenza per i giorni successivi

Le giornate di venerdì e sabato saranno caratterizzate da cielo generalmente poco nuvoloso salvo locali addensamenti sul settore meridionale. Nebbie o foschie nelle ore più fredde delle giornate. Le temperature rimarranno pressoché stazionarie venerdì, mentre tenderanno a un lieve aumento il giorno principalmente nei valori minimi. I venti soffieranno deboli in prevalenza dai quadranti orientali. I mari saranno poco mossi, localmente mossi sul settore occidentale e meridionale.