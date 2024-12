Durante il periodo delle festività natalizie, i voli in continuità territoriale hanno registrato un significativo aumento nella capacità dei posti offerti rispetto all'anno precedente, mentre l'indice di riempimento dei voli è diminuito. Questo indica che l'incremento di posti disponibili ha permesso di soddisfare in modo più efficiente la crescente domanda. Secondo l'assessorato regionale dei Trasporti, le festività natalizie sono tradizionalmente una fase critica per il settore aereo. L'assessora dei Trasporti, Barbara Manca, ha sottolineato che grazie a un nuovo approccio metodologico basato sui dati sulle prenotazioni anziché sui dati di volo, è stato possibile pianificare con maggiore precisione i voli aggiuntivi in anticipo, riducendo i disagi per i passeggeri.

Aeroitalia e Volotea hanno entrambe contribuito positivamente all'aumento della capacità dei posti sui voli in continuità territoriale durante le festività natalizie. Complessivamente, sono stati offerti 9.063 posti in più rispetto all'anno precedente su diverse rotte. In particolare, sulla tratta Cagliari-Roma Fiumicino sono stati aggiunti 3.772 posti, mentre su Olbia-Linate sono stati offerti 3.213 posti in più rispetto al periodo natalizio dell'anno scorso. Questo aumento della capacità è stato gestito in modo oculato per garantire un servizio efficiente e mirato alle effettive esigenze dei passeggeri.