A Vallermosa prende vita la prima squadra di Bubble Football in Sardegna, grazie all'iniziativa di Gianmarco Crobu, vallermosese doc e titolare del brand "Sardinian Bubble Football". Il suo obiettivo è ambizioso: creare un vero e proprio campionato sardo dedicato a questa disciplina originale e spettacolare, che combina il calcio tradizionale con il divertimento di essere avvolti in bolle di plastica gonfiate ad aria.

"Voglio far conoscere il Bubble Football a quante più persone possibile e coinvolgere sempre più appassionati. Il nostro sogno è creare una rete di squadre e, in futuro, dare vita a un campionato sardo ufficiale. È uno sport che unisce divertimento, dinamicità e spirito di squadra, perfetto per chi ama mettersi in gioco" ha dichiarato il 38enne imprenditore di Vallermosa.

Nel frattempo, il progetto prosegue con il "Bubble Tour", un'iniziativa itinerante che sta portando il Bubble Football in diversi comuni della Sardegna. Le prime tappe si sono già svolte con successo a San Giovanni Suergiu e Siliqua, mentre ora cresce l'attesa per il terzo appuntamento organizzato proprio a Vallermosa, il luogo dove tutto è iniziato. “Sono in corso dei contatti con amministrazioni e scuole del territorio interessate ad organizzare delle tappe nelle loro realtà, faremo il possibile per soddisfare tutte le richieste”, conclude Crobu.

L'evento si terrà sabato 22 febbraio, dalle 16 alle 17, presso il campetto di calcio a 5. In caso di maltempo, l'appuntamento sarà spostato nella palestra comunale, mantenendo lo stesso orario. La partecipazione è aperta a tutti i maggiori di 16 anni, con l'obiettivo di far conoscere e diffondere questo sport ancora poco conosciuto in Sardegna.

Per l'occasione verranno utilizzate le nuove bolle, presentate ufficialmente durante l’ultima edizione di "Sapori d'Autunno", manifestazione che ogni anno attira a Vallermosa migliaia di visitatori da tutta la regione.