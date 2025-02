Due auto in fiamme e un appartamento minacciato con dentro due anziani. I Vigili del Fuoco di Cagliari sono intervenuti questa notte alle 4:40 in via Coghe, ad Assemini.

Gli operatori, con il supporto di una autobotte, hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l’area, prestando soccorso agli occupanti dell’appartamento in prossimità delle auto, due persone anziane che si erano ritrovate la casa invasa dal fumo.

Oltre alla squadra di Cagliari, sul posto anche il personale sanitario con un'ambulanza e le forze dell’ordine per quanto di loro competenza.