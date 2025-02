Negli Stati Uniti, precisamente nello Stato di New York, cinque individui sono stati arrestati in connessione con la sparizione e l'omicidio di un giovane transgender di 24 anni proveniente dal Minnesota, identificato in Sam Nordquist.

Secondo quanto dichiarato dalla polizia, la vittima sarebbe stata soggetta a torture e abusi per diverse settimane prima di perdere la vita.

La scomparsa di Nordquist era stata segnalata dai suoi parenti il 9 febbraio, e soltanto quattro giorni dopo sono stati trovati i suoi presunti resti in una zona rurale della contea di Yates, situata a circa 80 chilometri a sud-est di Rochester.