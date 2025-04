Un'unica rosa bianca adorna la tomba di Papa Francesco nella Basilica di Santa Maria Maggiore. Sono tanti i fedeli che, entrando nella basilica mariana, portano con sé questo fiore, simbolo di un legame profondo tra Bergoglio e Santa Teresina di Lisieux. I fiori vengono deposti accanto alla sepoltura, in un gesto semplice e commosso.

Il significato della rosa bianca nasce da lontano. Nel libro intervista El Jesuita, scritto dai giornalisti Sergio Rubin e Francesca Ambrogetti, Jorge Mario Bergoglio raccontava: "Quando ho un problema chiedo alla santa, non di risolverlo, ma di prenderlo in mano e aiutarmi ad accettarlo, e come segnale ricevo quasi sempre una rosa bianca".

Sulla lapide, l’iscrizione "Franciscus" ora risalta più chiaramente rispetto alle immagini circolate nei giorni scorsi, grazie a un piccolo ritocco che, pur nella sobrietà, ha voluto rendere più visibile l'unica parola scelta da Francesco. Sopra la lastra, campeggia l'immagine della croce episcopale che portava al collo.

Molti fedeli, uscendo dalla basilica, commentano commossi: "La tomba è semplice come era lui".