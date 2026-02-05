Nel 2025 le ricerche online legate a montagna, sci e skipass hanno raggiunto quota 2.928.000, segnando un aumento del 5% rispetto alle 2.787.000 del 2024. Secondo lo studio dell’Osservatorio Telepass, l’interesse per la montagna si distribuisce lungo tutto l’anno e si sposta sempre più verso soggiorni brevi, weekend e esperienze legate al benessere e alla natura, abbandonando in parte la tradizionale “settimana bianca”.

Tra le località italiane più ricercate spicca Madonna di Campiglio, con circa 170mila ricerche (+8%), seguita da Paganella con 145mila ricerche (+12%) e Roccaraso con 135mila (+28%), quest’ultima favorita da maggiore visibilità digitale. Fuori dal podio, le Dolomiti registrano 119mila ricerche (+17%), Livigno 109mila, mentre le località appenniniche mostrano tassi di crescita significativi: Campo Felice (+37%), Ovindoli (+34%) e Campo Imperatore (+89%).

A livello regionale, il Trentino-Alto Adige resta protagonista con molte località in top 20, tra cui Madonna di Campiglio, Folgaria e Cortina d’Ampezzo (+10%). In Lombardia, Livigno, Bormio e Piani di Bobbio confermano volumi elevati e stabili, mentre in Piemonte crescono Prato Nevoso (+44%) e Limone Piemonte (+45%). Anche le destinazioni oltreconfine mostrano un interesse stabile, con St. Moritz e Montgenèvre tra le preferite e un incremento del 15% per Nassfeld in Austria.

I dati confermano un turismo invernale sempre più diversificato, dove esperienze brevi, accessibilità e qualità dei servizi diventano fattori decisivi nella scelta delle mete.